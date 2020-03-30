«Николаев выздоровеет, а вот Лещенко…»: таролог Кинжинов дал прогноз про коронавирус у звезд

Таролог предположил, что в скором времени заболеет еще кто-то из знаменитостей.

Финалист 18-й «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов дал неблагоприятный прогноз по заболеваемости коронавирусом у звезд. Напомним, чуть менее, чем неделю назад стало известно, что вернувшийся из Америки Лев Лещенко подхватил заразу. Исполнитель не стал соблюдать необходимый двухнедельный карантин и отправился на съемки передачи «Привет, Андрей», а затем на день рождения сестры Игоря Крутого. Сразу после этого в больницу попал Игорь Николаев, чей тест на коронавирус, впрочем, впоследствии оказался отрицательным.

Порталу Teleprogramma.pro Кинжинов рассказал, что в скором будущем, вероятно, станет известно о болезни еще одной знаменитости. Кто именно окажется под ударом, таролог не конкретизировал. Что касается здоровья Николаева, то там все благополучно. Чего нельзя сказать о Лещенко.

«Судя по раскладу, Игорь Николаев выздоровеет. А вот торопиться по поводу оптимистичных прогнозов про Льва Лещенко, я бы не торопился», — высказался он.

Ранее близкий друг Льва Лещенко Владимир Винокур рассказал, что исполнителю стало намного лучше за последние дни. Артиста из реанимации перевели в палату к жене.