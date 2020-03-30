«Я очень тронут»: дети помогли Преснякову задуть именинный торт

Дети помогли Владимиру Преснякову задуть именинный торт. 29 марта эстрадный певец отметил 52-летие. Праздник исполнитель решил встретить в кругу любимых людей, хорошее настроение с мужем разделила певица Наталья Подольская, их общий сын, пятилетний Артемий, и друзья мальчика. Когда стемнело, супруга преподнесла артисту именинный торт со свечами и сладким изображением самого Преснякова. Трогательным моментом Владимир поделился на личной странице в Instagram.

«С днем рождения тебя!» — поют имениннику дети и Наталья, а затем Пресняков после богатырского вдоха гасит девять свечей.

Позже певец поспешил поблагодарить и семью, и поклонников за многочисленные поздравления.

«Дорогие мои, любимые друзья, спасибо вам огромное за поздравления, это очень важно для меня! Я очень тронут, а шапочка — это против коронавируса», — написал он.

Фолловеры признались: домашние видео с праздника очень их порадовали. Людям приятно видеть, что в семье Преснякова и Подольской царит идиллия. «Здоровья и любви вам! Вы с Наташей — прелесть», «Очень люблю вашу семью! Счастья дому вашему!», «Люблю Овнов, а вас, Владимир, люблю особенно», — написали они.