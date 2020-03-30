«Ох уж эти ноги»: 51-летняя Светлана Бондарчук похвасталась стройной фигурой

В личном аккаунте в социальной сети «Инстаграм» известная модель, телеведущая и бывшая жена Федора Бондарчука Светлана Бондарчук поделилась с поклонниками снимком с Мальдив. Первое, что бросается в глаза на фото, — бесконечно длинные стройные ноги звезды. Светлана, как и все знаменитости, находится на карантине, и в условиях изоляции заскучала по отпуску, подписав кадр:

«А мечтать сейчас можно??» — спросила модель.

Подписчики 51-летней светской львицы восхитились ее фигурой. Они осыпали звезду комплиментами, попутно согласившись, что мечтать не просто можно, а даже нужно:

«Вы красотка!!! Будем мечтать вместе с Вами!!!», «Светик, можно побольше таких фотографий!», «Ох уж эти ноги», «Какая вы красивая!» — написали некоторые из поклонников.

В настоящий момент многим вслед за Светланой Бондарчук остается о море и путешествиях только мечтать: Россия запретила международные рейсы и чартерные полеты в связи с пандемией коронавируса. На 30 марта число заболевших по всему миру превысило 700 тысяч человек. В нашей стране уже преодолен рубеж в 1500 заболевших.