«Спишь?»: Панайотов заигрывает с Бейонсе на карантине

Вот уже несколько лет 35-летний исполнитель счастливо женат на Екатерине Кореневой.

Претендовавший на поездку в Роттердам на «Евровидение» Александр Панайотов заигрывает с певицей Бейонсе, находясь на карантине. Напомним, вот уже несколько лет исполнитель счастливо женат на собственном концертном директоре Екатерине Кореневой. Неделю назад мужчина даже публиковал совместный снимок с возлюбленной с отдыха: на нем высокий Александр трогательно обнимает вторую половинку у открытой воды. Позже Панайотов признался, что искренне влюблен в Екатерину.

В понедельник же, 30 марта, Панайотов спровоцировал общественность, обнародовав в stories скриншот, на котором пишет 38-летней R’n’B- певице. Сообщение вполне можно принять как за шутку от безделья, так и за легкое кокетство.

«Спишь?» — написал американке Панайотов, видимо, с расчетом на ответ.

Стоит отметить, что Бейонсе россиянину пока что не ответила. Отметим, что Панайотов не единственный, кто стремится завязать контакты с зарубежными звездами. Так, на выходных всемирно известный артист Робби Уильямс посвятил Агате Муцениеце песню Party like a Russian. Подобным образом певец решил подбодрить актрису во время пандемии коронавируса и развода с мужем Павлом Прилучным.