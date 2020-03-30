Медведева в костюме с хвостиком зажигательно станцевала под хит группы «На-на»

Двукратная чемпионка мира весело проводит время на карантине в Торонто.

Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения Медведева опубликовала в своем Tik Tok новое видео, на котором танцует под песню «Фаина» группы «На-На». На кадрах можно увидеть, как известная фигуристка в забавном костюме с хвостиком двигается под легендарную композицию, которая была необычайно популярна в девяностых годах прошлого века.

«I’m going to sleep 😂» | TikTok pic.twitter.com/Kiz54j3g1A — MedvedevaNation (@MedvedevaNation) March 30, 2020

Отметим, что сама Евгения Медведева находится сейчас в канадском Торонто. Все соревнования и тренировки в Северной Америке приостановлены из-за коронавируса.

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На данный момент только в Америке уже свыше ста тысяч заболевших. Каток, где тренировалась российская фигуристка под руководством канадского тренера Брайана Орсера закрыт.

Добавим, что в России пока не такая печальная статистика по распространению коронавируса. В нашей стране чуть больше полутора тысяч заболевших. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в России нерабочей. Жителям рекомендовано сидеть по домам.