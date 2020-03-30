«Капелька моя»: Пугачева трогательно поздравила внучку с восьмилетием

Алла Пугачева трогательно поздравила младшую внучку с восьмилетием. 30 марта дочь Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова отмечает очередной день рождения. 70-летняя бабушка, обожающая Клавдию, поспешила поздравить родственницу одной из первых. Примадонна призналась девочке в любви.

«С днем рождения, капелька моя», — написала она.

Поспешила публично обратиться к наследнице и Кристина Орбакайте. Она обнародовала фото дочери в Instagram.

«Мой нежный ангел с характером Овна, с днем рождения, Клавочка!!» — написала Орбакайте, сопроводив снимок трогательными хэштегами «дети-моя радость» и «8 лет».

Напомним, младшая дочь Орбакайте появилась на свет в 2012 году. Клавдия, как и ее мама, ведет активный образ жизни: зимой мастерски катается на горных лыжах и снегоходе под четким руководством папы, с успехом цитирует Пушкина, а каникулы проводит за рубежом. Орбакайте, несмотря на расставание с богатым мужем, не препятствует общению дочери с отцом. Так, в феврале Михаил увез Клавдию в Колорадо на элитный горнолыжный курорт Аспен. Тогда Земцова призналась, что каникулы провела с ветерком и надеется вновь вернуться сюда позже.