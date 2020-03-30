Поклонники прислали Макарской 147 килограммов продуктов, ящик вина и самогон

Певица Виктория Макарская в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как их с мужем поддерживают поклонники. Все знают, что сейчас звезды остались из-за коронавируса без работы и концертов.

«Нам поклонники прислали 147 килограммов продуктов, ящик вина и самогон. Это все настолько трогательно, до слез. То есть люди понимают, что мы теперь безработные и шлют нам посылки каждый день с едой». Виктория Макарская

Как отметила исполнительница, поклонники пишут ей письма, в которых говорят – им хочется накормить семью Макарской. «Антон худенький такой в джинсах. Мне все пишут: «Вика, ты почему Антона не кормишь?» И вот сейчас, когда стали приходить продукты у меня прямо текут слезы. Я всем говорю: «Спасибо вам огромное», — заявила она.

Также она отметила, что некоторые ее друзья стали во время карантина выпивать. «У меня реально многие друзья бухать стали. Вот прям так сильно бухать. Я вот, например, надеюсь, что мы забеременеем во время карантина. Нам не до пьянок», — заметила Макарская.