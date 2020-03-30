«Один гулял по улице»: Хабиб Нурмагомедов нарушает режим самоизоляции

Пока большинство жителей России соблюдают режим самоизоляции и стараются лишний раз не выходить из дома чтобы не подхватить опасную заразу, некоторые игнорируют совет президента и продолжают жить в привычном ритме, не изменяя своим привычкам и хлопотам. Так российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в своем официальном аккаунте в Instagram. На фотографии спортсмен сидит в кафе в гордом одиночестве, а вот текст под фотографией лишний раз доказывает, что карантин соблюдают далеко не все.

«Один гулял по улице, один сидел в кафе. Как вы думаете, насколько масштабны будут последствия от этой суеты? Здоровья нам всем» — написал Нурмагомедов под снимком.

Считать эпидемию коронавируса, которая успешно заражает все больше жителей нашей планеты лишь суетой, довольно опрометчиво, заметили комментаторы в социальной сети. А некоторые задали разумный вопрос — если Хабиб сидел в кафе совсем один, то кто же его так хорошо сфотографировал?