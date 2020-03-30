Дочери Успенской предложили открыть модный бизнес

31-летней дочери Любови Успенской предложили открыть модный бизнес. После скандала с матерью Татьяна Плаксина спешно покинула Россию и отправилась жить у папы в Калифорнии. Возвращаться девушка, судя по всему не планирует, предпочитая наслаждаться прекрасными морскими видами, танцами на пляже и рисованием. Результатами своих художественных трудов Плаксина регулярно делится с подписчиками в Instagram. Последние и предложили дочери певицы открыть модный бизнес.

На этот раз поводом для обсуждений стал снимок, на котором Татьяна предстала перед аудиторией в процессе создания новой картины. Ради красивого кадра Плаксина примерила на себя джинсовую куртку с принтом на спине, который сделала сама. Художественный подход к декорированию одежды покорил фолловеров россиянки.

«Неукротимый дух моего животного духа», — сопроводила фотографию Плаксина.

Люди же предложили Татьяне всерьез подумать над созданием авторских эскизов для одежды. Нашлись даже те, кто предложил Плаксиной помощь своих знакомых. К тому же, ни для кого не секрет – свежие идеи в модной индустрии всегда положительно воспринимаются за рубежом. «Куртка космическая! Шедевр! Тоже хочу такую», «Татьяна, а договоритесь с фабрикой какой-нибудь, чтобы выпускать такие куртки», «Вам надо на поток запустить одежду с вашими рисунками», «Линия одежды с принтами Ваших картин…вот это просто было бы огонь», «Вам однозначно надо зарабатывать на таланте. Такие вещи должны приносить доход», — писали они.

Тем временем, мать Татьяны – певица Любовь Успенская на днях заявила, что прекратила все контакты с дочерью. Сейчас исполнительница шансона не следит за жизнью наследницы, активно занимаясь бытом.