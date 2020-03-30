«Мама засталась врасплох»: Рудковская пожаловалась, что Плющенко обыграл ее в шахматы

Известный продюсер и звезда Инстаграм Яна Рудковская показала в личном микроблоге, как развлекается ее семья в период карантина. На своем приусадебном участке знаменитость сыграла в уличные шахматы с сыном Сашей и супругом Евгением Плющенко.

На видео, которым Рудковская поделилась с подписчиками, видно. как прославленный фигурист поставил жену в затруднительное положение – продюсер не знала, какой ход ей лучше осуществить:

«Мама лидировала, папа подошел – мама засталась врасплох» — сказала Рудковская. А под видео написала: «Пришёл папа и вынес маму за 20 минут».

Свою публикацию Рудковская сопроводила хэштегом «оставайтесь дома» на русском и английском языках. Так продюсер привлекает внимание фолловеров к проблеме распространения коронавируса в Москве: известно, что в объявленный президентом страны период карантина многие почему-то его не соблюдают.

Подписчики поддержали свою любимицу и оставили массу положительных комментариев: