«Пораженная» котлетой подруга и объятия со шкурой медведя: Михалкова приоткрыла закулисье «Пельменей»

Юлия Михалкова приоткрыла тайны концертной жизни «Уральских пельменей». В ближайшее время актриса комедийного жанра выпустит книгу «Не говори мужчинам: «Нет». В ней знаменитость с присущим ей чувством юмора поделилась забавными эпизодами из насыщенной публичной жизни. Так, Михалкова рассказала, что однажды, еще будучи участницей КВН, она приехала на корпоратив к крупным уральским бизнесменам. После выступления хозяева банкета позвали всех артистов за стол, где те стали опустошать бокалы с алкогольными напитками один за другим. Позже началась дискотека, в ходе которой один из «мужчин» пригласил Михалкову на танец.

В конце вечера Михалкова потеряла сознание. Только проснувшись, она поняла, что все это время обнимала лежащую на полу шкуру медведя. Восстать из мертвых знаменитости помогли поддержка коллег и отрезвляющий напиток.

На истории с медведем артистический опыт Михалковой, конечно, не заканчивается.Пятнадцать лет назад Юлю и ее коллег пригласил на день рождения уральский политик. Он был знаком с актрисой давно и точно знал – ей можно доверить организацию культурной программы. Михалкова приехала на праздник не одна, а со своими напарницами. Присутствовали на том вечере и дамы «нетяжелого поведения», которые мечтали завоевать внимание богатых мужчин. Гостьи почему-то посчитали, что Михалкова и ее подруги конкурируют с ними, и начали нервничать.

«Они кидали в нас салфетками. Мужчины пытались все свести к шутке, приструнить разбушевавшихся дам, но после того, как в лицо моей подруги прилетела котлета по-киевски, мы уже не сдержались. Вскочили из-за стола и двинулись в бой. Пораженная котлетой подруга даже успела разбить бутылку шампанского — то ли о край стола, то ли о голень соперницы», — приводит воспоминания Юли журнал «СтарХит».

Экс-участница «Пельменей» призналась – ситуации подобные описанным подарили ей и напарникам бесценный опыт общения практически с любыми людьми. Сейчас Юля может найти контакт с кем угодно, но особенно просто ей это удается, когда собеседник – человек, далекий от юмора.