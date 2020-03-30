«Он в имении с родителями»: Толкалина из-за пандемии не может увидеть мужа-англичанина

Актриса Любовь Толкалина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что лишена возможности из-за пандемии коронавируса увидеться со своим мужем-англичанином.

«Муж в Англии закрытый. Я не видела его очень давно. Мы сейчас с ним поддерживаем связь по телефону. У них там действительно все закрыто. Он сейчас проводит время со своими родителями. Они у супруга уже пожилые люди. Он сейчас находится с ними в родовом имении, которое достаточно далеко от Лондона. Они даже не выходят общаться на улицу с соседями, несмотря на то, что дома стоят достаточно далеко друг от друга. Муж, конечно, выходит из дома. Они там серьезно напуганы. Это правда». Любовь Толкалина

По словам актрисы, у нее также сорвалась поездка в Италию. Звезда собиралась впервые в жизни побывать во Флоренции.

«Мы должны были с классом дочери Маши с ее учителем по искусствоведению поехать в Италию. Я никогда не была во Флоренции. Ждала этой поездки всю жизнь. Все деньги пропали. О переносе пока даже никто не думает. Там сейчас такая тяжелая ситуация, что всем не до этого», — заявила Любовь Толкалина.