«Вы оба прекрасны»: Милославская поделилась памятным снимком с Петровым

24-летняя актриса посетила Швейцарию, где и было сделано фото, задолго до карантина.

24-летняя актриса Стася Милославская поделилась с подписчиками памятным снимком из поездки в Швейцарию с Александром Петровым. Находясь на карантине, знаменитость решила перебрать старые архивы, а самые удачные кадры обнародовала на личной странице в Instagram. В кадре звезда «Льда» и «Полицейского с Рублевки» Петров с сигаретой в руках мечтательно смотрит куда-то вверх, наслаждаясь природной красотой. Все происходит на фоне густого леса.

«Швейцария. Люцерн. Январь», — подписала Стася снимок в стиле Александра Блока.

Позже Милославская призналась – два дня в Швейцарии пролетели для нее слишком быстро, поэтому и она, и ее молодой человек намерены вернуться сюда еще раз. Позже Стася и Александр сменили местонахождение на более экстремальное: в горах актеры остановились в спа-отеле, чтобы поплавать в бассейне и по-настоящему расслабиться.

Фолловеры, впрочем, в первую очередь обратили внимание на вредную привычку Петрова. «Что ж Саша курить не бросит», «Курить вредно, Александр!» — писали они. Нашлись и те, кто просто похвалил союз молодых. «Вы оба прекрасны», — написали люди.