Гулькина рассказала, как подруга подарила ей путевку в Италию перед пандемией

В итоге в отпуск на Апеннины певица теперь поедет в лучшем случае в сентябре.

Певица Наталия Гулькина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как сорвался ее отпуск в Италии.

«Мне подарили путевку в конце февраля в Италию. Подарок сделала моя близкая подруга, у которой свое турагентство. Она мне сказала: «Ты только оплати дорогу туда и обратно, а отпуск, 10 дней, тебе будет бесплатно. Через какое-то время она мне говорит: «Наташа, надо срочно выкупить билеты». Я отправляю деньги, а на следующий день по всем каналам говорят: «До свидания, Италия!» Деньги не вернули, но будем переносить отдых на сентябрь».

Наталия Гулькина

Присутствующий в студии шоумен Дмитрий Кузеняткин также пострадал из-за коронавируса. У него отменился отдых. «Мы должны были лететь на Шпицберген. Но все поменялось буквально за один день. Деньги нам не вернули. Сказали, что перенесут все на лучшие времена», — заметил он.

Пострадала и актриса Дарья Повереннова. Она должна была с мужем лететь в страну восходящего солнца — Японию. «Мы должны были лететь в Токио на марафон. Деньги за несостоявшийся перелет нам вернули. Единственное, что мы потеряли все средства, потраченные за участие в марафоне. Это стоит больших денег. У меня муж бегает этот марафон. Я должна была его поддерживать», — заметила она.