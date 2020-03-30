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Виктория Макарская заявила, что выдержит и год на карантине с детьми

По словам исполнительницы, сейчас прекрасное время, чтобы уделить его близким людям.

Виктория Макарская заявила, что выдержит и год на карантине с детьми
Макарская не боится, что придется долго сидеть дома с детьми/http://globallookpress.com/

Певица Виктория Макарская в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что ей доставляет удовольствие сидеть сейчас на карантине с детьми. Напомним, что у нее сын и дочь от актера и певца Антона Макарского.

«Сейчас мы стали спать все вместе. Больше обниматься и целоваться с детьми. Я по образованию преподаватель сольфеджио. Точно знаю, что смогу заниматься с детьми полгода, а то и год. Я с ними готова проводить хоть сколько времени. Это правда. Они меня совсем не напрягают».

Виктория Макарская

Также звезда призвала людей не паниковать из-за пандемии коронавируса. «У меня мама эпидемиолог. Она говорит: «Наверное, больше людей будет умирать от страха». Представляете, как нас всех напугали. Если тебе скажут, что у тебя коронавирус, то сердце может от страха остановиться. Кроме того, страх понижает иммунитет, так что паника точно сейчас не нужна», — заявила она.

Актриса Надежда Борисова, жена Алексея Кравченко, заявила их дочь с актером уже давно сидит дома. «Мы дочь уже давно перевели на дистанционное обучение. Дело в том, что она у нас аллергик. Когда начинается весна – для нее это дикий ад. Репетитор тоже сейчас с ней удаленно занимается», — сказала Борисова.

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