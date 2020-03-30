И все-таки мамин: в Сети развернулись горячие споры, на кого похож сын Джигана

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала нежный снимок с сыном Давидом. Мальчику всего один месяц, но он уже успел покорить Сеть своей очаровательной внешностью.

Последний снимок крупным планом малыша немало взволновал пользователей Интернета. Модель попросила своих поклонников сказать, на кого похож ее сын. Большинство фолловеров сошлось во мнении, что все-таки на маму. Хотя были и другие версии.

«Когда родилась Майя, она была смесью Ариелы и Леи. А Давид похож на Лею и Майю», «Не знаю на кого, но получился очень сладким», «На папу. И улыбка такая же», — можно увидеть в комментариях блога Оксаны.

Кстати, нашлись и те, кто осудил Самойлову за то, что она с первых дней стала демонстрировать лицо ребенка.

«При всем уважении к вам, зачем малыша показывать так близко? Берегите его, если это ваше счастье… А ради рекламы оно того не стоит! Берегите своих детей и семью», — к примеру, написал один из подписчиков, спровоцировав горячие споры на эту тему. Многие парировали в ответ, что закрытые смайлами лица детей в Instagram – еще большая глупость.