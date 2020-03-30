«Родится сын!»: Елена Беркова беременна второй раз

Бывшая участница «Дома-2» и актриса фильмов для взрослых Елена Беркова сообщила о своей беременности. 35-летняя звезда выложила в своем блоге селфи, держа в руках тест с двумя полосками.

«Без комментариев», — подписала она снимок.

Бывшая девушка Романа Третьякова не сообщила, кто является счастливым отцом будущего малыша, поэтому остается только предполагать, что это Александр Путинцев. Год назад Беркова рассказала, что они помолвлены и в скором времени должны пожениться. Однако отчетов со свадьбы так и не последовало. О своем женихе Елена тогда сообщила, что он является миллиардером, ему немного за 40, он любит путешествовать.

Подписчики звезды поспешили прокомментировать известие.

«Родится сын знаменитой мамы!», «Вот это поворот. Поздравляю от души!», «Знаешь хоть, кто папа?», «Ну ты даешь… Как так?», «Леночка, ты умничка, поздравляю тебя», — написали фолловеры в Instagram.

Напомним, у Берковой уже есть сын от стриптизера Ивана Белькова – 10-летний Женя. Общественности известно о пяти ее браках с разными мужчинами, один из них был гражданским.