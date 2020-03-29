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Анна Семенович попросила фанатов посоветовать ей хороший фильм на ночь

Звезда планирует провести на этот счет прямой эфир со своими подписчиками

Анна Семенович попросила фанатов посоветовать ей хороший фильм на ночь
Анна Семенович. Фото: Кудрявов Борис / Архив "ЭГ"

Обворожительная Анна Семенович вновь вышла на связь со своими подписчиками в официальном аккаунте в Instagram. Певица планирует 30 марта провести прямой эфир и ответить на вопросы своих почитателей, а также звезда не может определиться с выбором фильмов и сериалов для просмотра на карантине, так что за помощью она обратилась к своей армии поклонников.

Как и следовало ожидать, серьезно к вопросу певицы почти никто не отнесся, большинство стало восхвалять красоту Семенович, которая и правда совсем неплохо выглядит на фото, ярко красный костюм в сочетании со шляпой в тон и томным взглядом, создают вполне притягательный эффект. Кто-то вместо фильма посоветовал есть пищевой мел, а самые ответственные все же вспомнили о вопросе звезды и посоветовали обратить внимание на «Твин Пикс», а также на триллер «Остров Проклятых» с Леонардо ДиКаприо.

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