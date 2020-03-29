Анна Семенович попросила фанатов посоветовать ей хороший фильм на ночь

Обворожительная Анна Семенович вновь вышла на связь со своими подписчиками в официальном аккаунте в Instagram. Певица планирует 30 марта провести прямой эфир и ответить на вопросы своих почитателей, а также звезда не может определиться с выбором фильмов и сериалов для просмотра на карантине, так что за помощью она обратилась к своей армии поклонников.

Как и следовало ожидать, серьезно к вопросу певицы почти никто не отнесся, большинство стало восхвалять красоту Семенович, которая и правда совсем неплохо выглядит на фото, ярко красный костюм в сочетании со шляпой в тон и томным взглядом, создают вполне притягательный эффект. Кто-то вместо фильма посоветовал есть пищевой мел, а самые ответственные все же вспомнили о вопросе звезды и посоветовали обратить внимание на «Твин Пикс», а также на триллер «Остров Проклятых» с Леонардо ДиКаприо.