«Очень долго откладывал»: Дмитрий Тарасов подарил жене Porsche

При этом футболист хочет уменьшить алименты для бывшей супруги.

29 марта свой день рождения отметила модель Анастасия Костенко, жена футболиста Дмитрия Тарасова. Девушке исполнилось 26 лет.

Коронавирус и повсеместный карантин не помешали спортсмену сделать свой супруге шикарный подарок — белый автомобиль Porsche. Иномарка была презентовала с большим количеством воздушных шаров и букетов роз. Фотографиями с домашнего праздника пара поделилась в социальных сетях.

Анастасия призналась, что был сложный для нее год. Ее муж долго находился вне игры, а сама она была беременна вторым ребенком. Но сейчас Костенко счастлива: супруг нашел работу в казанском «Рубине», дочери Милана и Ева здоровы и веселы, а теперь есть еще и шикарный автомобиль.

Но многие подписчики модели не оценили ее радости. В комментариях под фото красавице напомнили, что ее муж хочет серьезно урезать алименты, которые выплачивает своей первой жене (в том браке у Тарасова тоже есть дочь). Пользователи соцсети намекнули на то, что на деньги, которые футболист не желает отдавать бывшей супруге, якобы и был куплен роскошный подарок для Анастасии.

«Очень долго откладывал, 4 года», — оправдался в комментариях сам Дмитрий.

Костенко же попросила хейтеров заняться собственной жизнью, а заодно напомнила о статье «Клевета» УК РФ.