«Мы все должны поменяться»: Ида Галич высказалась по поводу коронавируса

Хотя эпидемия коронавируса продолжает распространяться по России и зараженных с каждым днем все больше, многие жители страны не воспринимают пандемию всерьез. К несчастью, неделя карантина выпала как раз на идеальную весеннюю погоду и жители многих городов России предпочли подвергнуть свои жизни опасности и отправиться на вылазку на природу, вместо того, чтобы просто сидеть дома. Блогер Ида Галич выложила высеьма эмоциональный пост по этому поводу в своем официальном аккаунте в Instagram.

«Мы все должны поменяться» — с этих слов звезда начала свой, не самый приятный пост.

По словам Галич, даже заслуженным артистам России нельзя ходить на вечеринки сразу по приезду из страны, в которой уже был короновирус, не отсидев дома положенные 14 дней. Больше нельзя надеяться на то, что болезнь обойдет стороной. Нельзя рисковать жизнями близких и отправляться в путешествие в другие страны, ведь билет уже оплачен. Больного ребенка следует везти к врачу, а не в детский сад, а взрослым не стоит идти в офис даже с малейшим признаком ОРВИ. Напоследок Галич посоветовала всем беречь себя и чаще «включать голову».