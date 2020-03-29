«Чтобы девочка у меня не поправилась»: Алена Кравец начала борьбу с лишним весом дочери

Актриса и певица Алена Кравец поделилась с сайтом Teleprogramma.pro, как она проводит время со своей дочерью Даниэллой во время домашнего карантина. Ввиду того, что мать и дочь живут в особняке за городом, они могут позволить себе гулять у озера с собаками и кататься на велосипедах. Дома же артистка учит играть 13-летнюю наследницу в шахматы.

«Моя девочка увлекается выпечкой. И чтобы вкусности не откладывались на бочках, я разработала комплекс упражнений: калланетика, йога, медитация и растяжка. Я сторонница идеальной фигуры, фанатка стройности, и хочу, чтобы девочка у меня не поправилась», — призналась Кравец.

Добавим, ранее светская львица хвасталась тем, что является мотивацией к похудению для многих дам. У такой целеустремленной мамы бочки-то не наешь.

Напомним, Алена 9 лет была замужем за предпринимателем Русланом Кравцом, в браке с которым и родилась ее единственная дочь. Пара разводилась со скандалом, был даже период, когда отец увез наследницу с собой и три месяца не возвращал ее матери.