«Для нее так будет лучше»: любимой собаке Ольги Бузовой удалили зубы

Ветеринар заверил звезду, что без операции было не обойтись.

Телезвезда Ольга Бузова поделилась довольно жуткой новостью со всеми своими подписчиками в Instagram. Как оказалось, врачи были вынуждены удалить сразу семь зубов у ее любимой собаке по кличке Ева. Звезда Инстаграма не сообщает подробности, но ветеринар якобы заверил ее, что так для питомца будет лучше, однако Ольга до сих пор переживает и не уверена в правильности подобного подхода.

«Моей Евочке вчера удалили 7 зубиков, врач сказал, что для неё так будет лучше», — рассказала Бузова своим читателям.

Телезвезда также попросила, чтобы владельцы йоркширских терьеров рассказали ей, нормально ли подобное вмешательство в здоровье животного. Но разумеется, большинство комментариев под постом посвящено требованию денег и помощи больным детям, тогда как по факту вопроса ответов почти нет.