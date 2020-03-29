«Вместе занимаемся уборкой»: Бледанс на карантине приучила сына к самостоятельности

Актриса Эвелина Бледанс рассказала сайту Teleprogramma.pro, как ее сын Семен (1 апреля пареньку стукнет 8 лет) проводит время на карантине. Артистка уединилась со своим наследником в загородном доме, где имеется свой участок. Там мальчик несколько часов в день проводит на воздухе, играя в футбол. Но, кроме игр и учебы, ребенок Эвелины занимается еще и хлопотами по хозяйству — помогает маме.

«Сам убирает свои тарелки, накрывает на стол, складывает одежду, приучается к бытовой самостоятельности. Вместе занимаемся уборкой — недавно купили робот-пылесос, теперь это Семин питомец. Он им управляет, запускает на чистку той или иной комнаты», — поделилась звезда.

Сам Семен, конечно, удивился, что мама перестала ездить на работу, но он даже рад этому обстоятельству.

Бледанс посоветовала другим родителям в дни карантина отвлечь детей от гаджетов — читать с ними книги, лепить из пластилина и заниматься творчеством.

Напомним, что Семен — второй сын Эвелины Бледанс. Он родился «солнечным ребенком».