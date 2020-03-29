«За продуктами — в перчатках»: Виктория Боня рассказала о карантине во Франции

Улетевшая к своей дочери во Францию модель Виктория Боня рассказала сайту Teleprogramma.pro, как проходит их самоизоляция.

«Вижу, что некоторые приглашают гостей, накрывают стол. Считаю, этого нельзя делать. Ведь мы ответственны не только за себя – даже если ты ничего не боишься, важно думать о других, — поделилась бывшая участница телепроекта «Дом-2». — Мы изолировались. Когда кто-то выезжает за продуктами — обязательно надевает перчатки».

Боня призналась, что очень бы хотела пригласить в гости к своей дочери других детей, но опасность заразить старших родственников превышает это желание. Тем более, что 8-летняя Анджелина Летиция нормально переносит карантин — он для нее, как затянувшиеся каникулы у бабушки.

Девочка играет с собаками и осваивает теннис. Конечно же, в приоритете домашнее задание и языки — наследница телеведущей говорит на английском, французском и русском.

Напомним, Боня родила дочку от сына ирландского миллиардера Александра Михаэля Смерфита, с которым была в отношениях с 2010 по 2017 годы.