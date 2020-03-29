«Третий день без укладки»: Собчак продемонстрировала, как обходится без парикмахера

Привыкшей к гламурной жизни Ксении Собчак пришлось смириться во время общероссийского карантина с отсутствием бьюти-услуг. В частности, она была вынуждена отказаться от профессиональной укладки волос. Что теперь творится у нее на голове, ведущая без тени смущения показала в личном блоге.

Взору подписчиков звезды предстала практически типичная российская домохозяйка, которая на быструю руку собрала волосы в пучок.

«Третий день без укладки», — печально констатировала звезда.

Кстати, Собчак, несмотря на карантин, решила не отказываться от прогулок с маленьким сыном Платоном. Девушка засветилась с ребенком во дворе на детской площадке, а также возле православного храма.

Ранее мы писали о том, как проводят карантин фигуристки Татьяна Волосожар и Алина Загитова. Девушки решили находиться дома с пользой — они не только самим занимаются спортом, но и дают онлайн-уроки своим подписчикам.