Солист группы Little Big записал новую версию песни I’m Ok

Пока вся страна находится на вынужденных недельных каникулах из-аз эпидемии корнавируса, звезды шоу-бизнеса тоже скучают и стараются всеми силами развлечь своих поклонников. Так лидер группы Little Big Илья Прусикин в своем личном аккаунте в Instagram выложил обновленную и немного домашнюю версию композиции I’m Ok. Вместо музыкальных инструментов у исполнителя была лишь кухонная утварь, но как выяснилось, в условиях самоизоляции приходится использовать все доступные материалы.

В новой версии клипа Илья достает градусник из футляра и использует его в качестве музыкального инструмента, а после припева песни I’m Ok все музыканты исчезают, просто немного присев. Сам музыкант назвал этот видеоролик «Little Big — I’m ok (quarantine version)».