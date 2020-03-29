«Ого! Надо же!»: сын Елены Яковлевой похвастался своим парикмахерским талантом

Сына знаменитой актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных в народе знают в основном по его эпатажному поведению. Вначале парень украсил все свое тело татуировками, включая лицо. Затем стал методично их уничтожать с помощью дорогостоящих лазерных процедур.

Как оказалось, парень это делал ради своей девушки. Поэтому, как только возлюбленная его покинула, стимул пропал. И на месте сведенных перманентных рисунков появились новые. На сей раз Шальных решил украсить свою кожу надписями на английском языке неприличного содержания.

Был случай, когда молодой мужчина зачем-то сделал порез на своем языке и демонстративно выложил с ним селфи в личный блог. Судя по всему, сына актрисы, терзают яркие внутренние противоречия, которые он изливает в физической форме.

Тем не менее, Денису свойственно и созидание. Накануне он решил похвастаться в Instagram своим парикмахерским талантом, выложив снимок своей последней работы в Сети. Мало кто знает, но этот татуированный накаченный брутал на самом деле является профессиональным мастером по стрижке волос.

«Ого! Надо же! Это не фото с порезами, страданиями или псевдоинтеллектуальной ерундой! Это стрижка для моего друга. Стриг почти в темноте, как нетопырь по эхолокации», — иронично подписал он кадр.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует повторять поступки героев наших публикаций! Если вы испытываете психологические проблемы, или у вас появилось желание сделать перманентный рисунок, просим проконсультироваться у специалистов.