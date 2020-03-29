«Необходимо себя обнять»: обнаженная Зуева показала дородовые снимки в стиле «ню»

Еще в первых числа марта возлюбленная Данилы Козловского — 32-летняя Ольга Зуева — поделилась первым снимком новорожденной дочери. Малышка появилась на свет в Штатах. В изданиях светской хроники писали о том, что незадолго до родов избранник модели прилетел в Америку для того, чтобы поддержать будущую мамочку. Судя по всему, возвращаться на родину пара не торопится. Ольга пока не показывала общественности личико дочери. На всех снимках Зуева предусмотрительно поворачивает кроху спиной к камере. Новоиспеченные родители также держат в тайне имя малышки.

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При всем при этом, Зуева активно делится дородовыми снимками. Так, на свежих черно-белых портретных кадрах модель предстала полностью обнаженной. Пышный бюст возлюбленная Данилы прикрыла руками. Перед объективом фотокамеры молодая мамочка рискнула предстать без белья.

«Иногда, просто необходимо себя обнять», — отметила Зуева.

Возлюбленная Данилы Козловского искренне полагает, что быть женщиной это дар. Ведь именно представительницы прекрасного пола могут созидать и вынашивать новую жизнь. Жертвовать собственными интересами во благо близких, не терзаясь при этом сомнениями. Став матерью Ольга призналась, что получила уникальную возможность изо дня в день наблюдать за тем, как растет и развивается ее ребенок. Новорожденную дочь модель называет своей любовью, счастьем и гордостью.