«Любовь – самое важное»: Клава Кока призналась, кто ее бойфренд

Певица Клава Кока редко делится с поклонниками подробностями личной жизни. Оно и не удивительно, говорят, что по контракту, артисты лейбла Black Star не имеют на это право. Однако недавно она сделала несколько заявлений, которые немного приоткрыли завесу ее любовной истории.
Общаясь в прямом эфире в Instagram с фолловерами, звезда призналась, что у нее есть бойфренд. Он является блогером и его имя начинается с буквы Д. Подписчики тут же предположили, что это Дима Гордей.
Кроме того, Клава призналась, что деньги для нее отойдут на второй план, если придется сделать выбор между достатком в одиночестве и любви в бедности.
«Даже если у вас есть миллионы, квартиры, яхты, путешествия и вам их не с кем разделить, это еще сильнее будет убивать, разрушать и развивать депрессию. Любовь в этом мире, я считаю, самое важное», — сказала Кока.