«Любовь – самое важное»: Клава Кока призналась, кто ее бойфренд

Певица Клава Кока редко делится с поклонниками подробностями личной жизни. Оно и не удивительно, говорят, что по контракту, артисты лейбла Black Star не имеют на это право. Однако недавно она сделала несколько заявлений, которые немного приоткрыли завесу ее любовной истории.

Общаясь в прямом эфире в Instagram с фолловерами, звезда призналась, что у нее есть бойфренд. Он является блогером и его имя начинается с буквы Д. Подписчики тут же предположили, что это Дима Гордей.

Кроме того, Клава призналась, что деньги для нее отойдут на второй план, если придется сделать выбор между достатком в одиночестве и любви в бедности.