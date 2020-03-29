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«Любовь – самое важное»: Клава Кока призналась, кто ее бойфренд

23-летняя певица раскрыла подробности личной жизни, общаясь с поклонниками в социальных сетях.

«Любовь – самое важное»: Клава Кока призналась, кто ее бойфренд
Клава Кока. Фото https://www.instagram.com/p/B8_kMtaCDJC/

Певица Клава Кока редко делится с поклонниками подробностями личной жизни. Оно и не удивительно, говорят, что по контракту, артисты лейбла Black Star не имеют на это право. Однако недавно она сделала несколько заявлений, которые немного приоткрыли завесу ее любовной истории.

Общаясь в прямом эфире в Instagram с фолловерами, звезда призналась, что у нее есть бойфренд. Он является блогером и его имя начинается с буквы Д. Подписчики тут же предположили, что это Дима Гордей.

Кроме того, Клава призналась, что деньги для нее отойдут на второй план, если придется сделать выбор между достатком в одиночестве и любви в бедности.

«Даже если у вас есть миллионы, квартиры, яхты, путешествия и вам их не с кем разделить, это еще сильнее будет убивать, разрушать и развивать депрессию. Любовь в этом мире, я считаю, самое важное», — сказала Кока.

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