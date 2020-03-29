«Красивая семья»: Костенко предстала с дочками и мужем в family look

Российской модели и второй вице-мисс «Россия 2014» Анастасии Костенко исполнилось 26 лет. Поздравить супругу поспешил футболист Дмитрий Тарасов, написав теплые слова своей возлюбленной в Instagram.

«Девочка моя любимая! Жена! Подруга! Мама моих дочек! С днем рождения тебя! Оставайся такой же красивой, чуткой, ласковой, заботливой и родной! Обязательно будь здорова, а за твое счастье и благополучие в ответе я! Люблю», — сказал он.

Анастасия отреагировала на поздравление мужа не менее трогательно. «Я тебя очень люблю! Спасибо тебе за все, что ты делаешь и что ты лучший для меня», — написала она.

Обмен любезностями супруги сопроводили семейным снимком, нарядившись в family look в светлых тонах.

«Очень красивая семья», «Опять папина доча получилась, милаха», «Какие вы нежные», «Умные, добрые, достойные слова», «Повезло с женой», — отреагировали на пост Дмитрия фолловеры.

Напомним, недавно мы писали о дне рождения самого спортсмена. 18 марта ему исполнилось 33 года.