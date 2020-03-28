11-летняя дочь Барановской в леопардовой пижаме побаловала маму и братьев панкейками

Телеведущая показала, как проводит время с детьми на карантине.

Юлия Барановская уже семь лет сама воспитывает детей. После расставания с Андреем Аршавиным на ее плечи легли и домашние хлопоты и заработок денег. Ей удалось успешно построить карьеру телеведущей. При этом она растит троих детей: 11-летнюю Яну, 14-летнего Артема и семилетнего Арсения. Девушка старается проводить с ними все свободное время, поэтому они много путешествуют.

Но с недавних пор Барановская находится на самоизоляции. Она старается даже в четырех стенах проводить время с пользой, общается с наследниками, устраивает фотосессии, занимается спортом. Накануне телеведущая запечатлела свою дочь на кухне. Яна встала пораньше и прямо в леопардовой пижаме стала готовить американские блинчики — панкейки.

«Встала, сделала тесто и жарит всем блины. Говорит, чтобы Артема разбудила, чтобы он поел», — похвасталась Юлия.

Вскоре старший сын телеведущей проснулся. Он стал ждать, пока его сестра закончит готовить. У Яны получилась красивая стопочка блинов. Позже Барановская накрасилась и отметила, что дома можно не только выглядеть хорошо, но и танцевать. Она с детьми насладилась музыкальным концертом, который посмотрела по телевизору.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса большинство артистов предпочли самоизолироваться. Так, Полина Гагарина проводит время с дочкой Мией, а Сергей Лазарев с сыном Никитой и дочкой Анной. Семья Дмитрия Маликова перебралась в загородный дом, поэтому иногда они выходят на улицу и гуляют по лесу.