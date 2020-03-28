«Нашей семье сегодня 11»: Дибров исполнил мечту молодой жены

60-летний ведущий «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров исполнил мечту молодой супруги. В годовщину свадьбы глава семьи преподнес Полине и старшему сыну Александру электросамокаты.
Многодетная мать и мальчик сразу же поспешили опробовать новое средство передвижения. Моментом первой поездки Полина поделилась на личной странице в Instagram.
На видео Диброва вместе с Сашей с азартом катается на новом самокате и издает восторженные возгласы, доказывающие, что Дмитрий явно угадал с презентом.
На заднем фоне на велосипедах «гоняют» Федор и Илья. Уже в следующий момент сам Дибров устроил с сыном соревнования за право называться чемпионом. Мальчик сумел обогнать знаменитого отца.
«Нашей семье сегодня 11 лет. Любимый муж прочитал мои мысли и порадовал меня со старшеньким электросамокатами. Теперь у нас гонки во дворе. Но побеждает всегда дружба и,конечно, любовь! Ждем прежние времена, мечтаю прокатиться по летней Москве», — написала Полина.
Напомним, недавно многодетный отец Дмитрий Дибров пережил инсульт. Телеведущий потерял сознание после премьеры фильма в кинотеатре «Октябрь». Все это время, пока журналист находился в Боткинской больнице, рядом с ним дежурила его жена.