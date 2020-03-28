Внук Инны Макаровой опроверг существование многомиллионного наследства актрисы

Внук Инны Макаровой не смог проводить бабушку в последний путь. Народная артистка СССР скончалась 25 марта на 94 году жизни, а 28 марта ее похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонии прощания присутствовали только самые близкие для актрисы люди – ее семья и некоторые друзья.

Не смог лишь проводить бабушку в последний путь внук Иван Бурляев. Журналу «СтарХит» мужчина рассказал, что недавно вернулся из Испании. Несмотря на отсутствие симптомов коронавируса, молодой человек предпочел не рисковать здоровьем других людей и остался в собственной квартире.

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«У меня нет права выйти из дома. Я пытался получить возможность пройти тест, чтобы удостовериться, что не опасен, или же разрешение присутствовать на церемонии прощания в маске и перчатках…», — отметил он.

Опроверг Бурляев и существование многомиллионного наследства у родственницы. Он акцентировал внимание, что недвижимость и машины, которые находятся в распоряжении семьи, действительно в свое время были получены Макаровой, но приобретены они были как дар от государства. Сейчас семья об имеющихся благах не задумывается.