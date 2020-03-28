«Я был пионом»: Рустам Солнцев причисляет себя к «золотому составу» «Дома-2»

Телеведущий признается: он уже давно принял телепроект как часть собственной биографии и не стыдится ее.

Рустам Солнцев не обижается, когда его ассоциируют с телепроектом «Дом-2», несмотря на то, что с момента его участия прошел уже не один год. Это откровение шоумен и телеведущий озвучил в гостях у Димы Вербера и Алины Усмановой в передаче «Слушай, расскажи!».

Солнцев признался, что когда он появляется где-нибудь на публике, ему сразу добавляют словосочетание «экс-участник «Дома-2», хотя за то время он успел освоить блогерство, и карьеру ведущего. Сам он ничего против этого не имеет, но акцентирует внимание: он был одним из самых ярких представителей за все время существования стройки.

«Как угодно пусть пишут. Даже в то время я все равно был пионом! Ко мне часто выходят люди, которые хотят организовать публичные мероприятия. И они спрашивают: «А можно написать «Дом-2»? Говорю – пишите, но отметьте – легенда! Экс-участников как грязи. Вот они вышли, и мы про них ничего не знаем», — емко высказался Рустам.

Солнцев также акцентировал внимание: его в принципе мало что задевает, ведь он отличается высокой степенью самоиронии. Иногда Рустам может реагировать на какие-то вещи, которые ему по-человечески обидны, но случается это не так уж и часто.