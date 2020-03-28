Аршавина заметили с новой девушкой на прогулке в центре Москвы

Три года назад именитый футболист развелся с супругой – журналисткой Алисой Казьминой.

Экс-капитана сборной России по футболу, а ныне тренера молодежки «Зенита» Андрея Аршавина заметили на прогулке с новой девушкой. Напомним, несколько лет назад спортсмен развелся с журналисткой Алисой Казьминой. Позже девушка, которая родила футболисту дочку Есению, рассказывала, что семья распалась из-за многочисленных измен спортсмена.

Долгое время о личной жизни Аршавина практически ничего не было известно. В субботу же, 28 марта, 38-летнего Андрея заметили в обществе новой пассии – мужчина и женщина неспешно прогуливались на Лужнецкой набережной.

Telegram-канал «НеМалахов» обнародовал компрометирующие снимки: на них влюбленные с широкой улыбкой шагают по дороге, а вторая половинка спортсмена придерживает его за локоть.

Отметим, что помимо прочего, Аршавин нарушил требования врачей воздержаться от посещения людных мест во время пандемии коронавируса. На момент написания новости в стране официально подтверждено 1264 случая заражения – за последние сутки число заболевших возросло более, чем на 200 человек.