«Очень надеюсь»: Тимати попросил подписчиков о помощи

Тимати обратился к подписчикам с просьбой о помощи. Рэпер, чья аудитория превысила 14 миллионов, записал к людям видеообращение, в котором рассказал о сложной ситуации двухлетней девочки с Урала. К Юнусову обратились родители ребенка и поведали, что Лизе требуется дорогостоящее лечение. Тимати не смог пройти мимо беды маленького человека и пообещал посодействовать.

Основатель Black Star отметил, что и он, и его состоятельные друзья намерены поучаствовать в судьбе ребенка, однако даже этих денег не хватит для того, чтобы собрать нужную сумму. Тимати подчеркнул: он ранее не просил у фолловеров помощи, однако сейчас настал момент объединиться.

«Я знаю, что сейчас не самое удобное время для каких-либо просьб, но все же. Сбор беспрецедентный – 2,5 миллиона долларов. Я знаю, что у нас в стране много нуждающихся, но о такой большой сумме я слышу впервые. Прошу моих друзей подключиться. Если подписчики скинутся, мы за сутки сможем закрыть нужду. Если вы пожертвуете самую маленькую долю своего благосостояния, будет спасена одна жизнь. Я очень надеюсь на вашу поддержку», — высказался он на личной странице в Instagram.

Отметим, что ранее на историю двухлетней Лизы уже обратил внимание участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков. Поклонники же поспешили поблагодарить Тимати за доброту. Некоторые заявили, что уже отправили родителям малышки немного средств. Другие отметили человеческие качества рэпера и признались, что были приятно удивлены его инициативой.