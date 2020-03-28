«Странная самоизоляция»: Летучую раскритиковали за съемку с участием десятка человек

Телеведущая заявила, что находится на карантине, но вынуждена была отправиться на съемку. Однако на девушку ополчились подписчики за то, что она собрала большое количество людей в одном помещении.

Елена Летучая является тревел-журналистом, поэтому обычно постоянно путешествует. Порой компанию в поездках ей составляет муж Юрий Анашенков. Но в последнее время она сосредоточилась на съемках для YouTube-шоу «Летучий надзор», а также девушка готовится к запуску новой передачи «Детки Предки» на СТС. Но в связи с пандемией коронавируса многие знаменитости сели на карантин. Елена заверила, что тоже самоизолировалась.

При этом накануне телеведущая рискнула отправиться на съемку. Более того, она собрала в одном помещении десяток людей — свою команду. Все они были в медицинских масках. Блондинка решила сделать совместное фото, которое выложила в Сеть.

«Мой мартовский букетик! Да, я на самоизоляции, но когда надо ехать на съемку, то принимаем все меры предосторожности. Мы за здоровье!», — написала Летучая.

Некоторые поклонники были обескуражены таким поступком звезды. Подписчики осудили Елену за безответственный поступок. Они посчитали, что было слишком опасно собирать столько людей вместе в замкнутом помещении в период пандемии.

«Елена, вы в своем уме вообще? Сделали, бог вам судья. Но зачем выставлять», «Самоизоляция — сама, одна, без людей! Что тут веселого! После такого хочется отписаться от вас», «Это очень нехороший пример для окружающих. Фотосессию можно было перенести, это не необходимость», «Это все, что нужно знать о том, как выглядит самоизоляция по-русски!», «Какая-то странная самоизоляция…», «У вас в изоляции больше народу, чем у меня в офисе в обычный день», — стали писать подписчики.

Летучая оправдалась тем, что у нее контракт, который нельзя нарушать. Также она подчеркнула, что все были в масках и перчатках. Пользователи Сети посчитали, что телеведущая поступила опрометчиво.