«Можешь отстать от меня?»: Навка уговорила 19-летнюю дочку сделать совместное фото

Татьяна Навка в начале марта посещала светские мероприятия и вечеринки звезд. Однако из-за пандемии коронавируса ей, как и другим знаменитостям, пришлось сесть на карантин. Более того, недавно выяснилось, что на празднике у Аллы Крутой был Лев Лещенко, у которого позже выявили вирус Сovid-19. Там была и спортсменка, поэтому на днях она решила успокоить поклонников и сообщила, что чувствует себя хорошо.

На самоизоляции Навка предпочитает заниматься спортом, готовить с младшей дочкой Надеждой и следить, чтобы наследница дистанционно учила французский язык. Приехала к ней погостить и старшая дочь Саша Жулина. 19-летняя учится в МГИМО на факультет международных экономических отношений. Но сейчас у большинства вузов занятия проходят дистанционно. На днях Татьяна прогулялась с наследницами по лесу.

Теперь фигуристка вышла подышать свежим воздухом на крыльцо. У дома с речкой, где плавают уточки, Навка решила сделать совместное фото со старшей дочкой. Но она столкнулась с тем, что девушка стала отказываться от фотосессии. Саша улыбалась, но при этом отворачивалась от камеры. «Можешь отстать от меня? Пожалуйста!», — попросила она. «Я сейчас туда прыгну», — пригрозила в шутку девушка. «В этом нет ничего плохого», — попыталась утешить ее мама, но при этом засмеялась.

«А вы пробовали поймать взрослого самостоятельного ребенка в кадр?! Квест с препятствиями, да и только. Вы часто спрашиваете, где старшая дочь? Она всегда рядом, но я учу детей самостоятельности и уважению, поэтому уважительно отношусь к их личному пространству и желаниям», — написала Татьяна.

Поклонники признались, что сталкивались с такой ситуацией. «На фото Александра копия папа, а на видео копия мамы», «Куколки шикарные», «Какая красавица у вас дочь», «Они вот почему-то все такие», «Сашенька, такая взрослая», — прокомментировали пост подписчики.