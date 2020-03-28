«Захотелось дать леща»: Пьеха обеспокоился здоровьем бабушки на карантине

Стас Пьеха обеспокоился здоровьем своей бабушки Эдиты во время карантина по коронавирусу. Подписчикам 39-летний исполнитель рассказал, что 82-летняя исполнительница старается ответственно подходить к вопросу самоизоляции, однако недавно с Пьехой произошла ситуация, которая возмутила внука до глубины души.

Стас вспомнил, что домработница бабушки на днях ездила в город, чтобы получить на руки ее пенсию. Выстояв несколько часов в очереди, женщина вернулась. Все это время сотрудница находилась в тесном помещении с другими людьми без маски и других защитных средств.

«После того, как я узнал об этом, мне захотелось приехать и дать ей леща. Буквально сбить ей перхоть! Закрыть в сарае! Бабушка живет в маленьком загородном доме, там рядом есть сарайка, куда можно домработницу закрыть, чтобы она с бабулей не контактировала. Очень тяжелая ситуация вообще складывается», — эмоционально высказался он.

Со своей стороны Пьеха также пожелал скорейшего выздоровления оказавшему в больнице Лещенко. Станислав призвал аудиторию беречь себя и своих возрастных родственников, ведь для них коронавирус особенно страшен.

«Просто возьмите за себя ответственность и останьтесь дома. Постарайтесь быть максимально эффективны!», — призвал он к здравому смыслу.