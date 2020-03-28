«Какое обаяние»: Нюша поделилась трогательным фото подросшей дочери

Певица Нюша поделилась с подписчиками трогательным фото подросшей дочери. Напомним, маленькая Симба появилась на свет 7 ноября 2018 года. И артистка, и ее супруг – Игорь Сивов – долгое время скрывали беременность от посторонних глаз. О прибавлении в семье стало известно только после появления девочки на свет: Нюша обнародовала нежное фото, на котором в кадр попало ушко девочки.

Сейчас Симбе год и четыре месяца. Счастливая Нюша решила поделиться с общественностью снимком такой большой и одновременно такой маленькой дочки. В кадре певица крепко обнимает и прижимает к себе девочку, целуя ее в щеку. Сама Симба же наградила фотографа серьезным, осмысленным взглядом в камеру. Венцом умиления стал маленький розовый бантик, украшающий прическу девочки.

Многие подписчики не смогли пройти мимо увиденного. Они пожелали маленькой наследнице певицы быть счастливой. «Какая Симба стала большая!», «Умилительное фото», «Какое обаяние», «Зачем так мило?», «Очень на папу похожа», «Ай, какое обаяние», — засыпали они маму и дочь комплиментами. Отметился в комментариях и Игорь Сивов. Он одарил девочку и супругу сердечками.