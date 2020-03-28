«Будь счастлив!»: Марина Юдашкина в рваных джинсах поздравила внука с двухлетием

Младший сын Галины Юдашкиной празднует день рождения. Семья кутюрье собралась дома, но не удержалась и вышла на улицу в солнечный день.

В семье Валентина Юдашкина праздник. 28 марта его младшему внуку Аркадию исполнилось два года. От шумной вечеринки с гостями маме мальчика Галине Юдашкиной пришлось отказаться.

В связи с пандемией коронавируса близкие кутюрье находятся на карантине. Но лишать ребенка праздника они не стали. Дочь маэстро испекла торт. Ей помогали в этом именинник и его старший брат Анатолий. Потом мальчики вместе задули свечи.

Конечно, Аркадий получил подарки. Подруга семьи Ольга Слуцкер передала ему электрический автомобиль. Малыш не удержался и отправился на улицу. Он с братом прокатился на своем автомобиле рядом с особняком.

Там прошла фотосессия именинника с мамой, бабушкой и Анатолием. Марина Юдашкина облачилась в рваные джинсы, принтованную куртку и кеды. Она отказалась от макияжа, как и ее дочка, которая предстала в лимонном джемпере.

«Сегодня день рождения у нашего внука Аркадия! Будь счастлив дорогой! Мы очень любим тебя!», — написала в соцсети жена Юдашкина.

Сам кутюрье не отметился на снимках. Возможно, что он просто не захотел фотографироваться и был автором снимков. Галина также показала, каким Аркадий был, когда родился. Она опубликовала архивный кадр, на котором именинник запечатлен младенцем.

«Тогда думали: ну откуда такие ножки цыпленка», — призналась девушка. Многие уже поздравили мальчика в соцсети. «Какие они сладуськи! Поздравляю мамочку!», — написала Татьяна Навка. «С днем рождения малыша», — присоединилась Яна Рудковская.