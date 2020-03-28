Новый скандал: Алена Кравец обнаружила, что муж изменяет ей с Даной Борисовой

Эта неделя запомнится не только призывами звезд к изоляции и домашнему времяпрепровождению, но и очередной порцией скандалов. Телеведущая, певица и актриса Алена Кравец в личном аккаунте в Инстаграм записала видеосторис, где, обливаясь слезами, сообщила, что нашла интимную переписку своего мужа Руслана с известной телезвездой Даной Борисовой. На что Борисова ответила в своем Инстаграм, что истерика Кравец не заслуживает внимания, оскорбила и поразилась, что та «роется в чужом айфоне».

Портал Teleprogramma.pro связался с конфликтующими светскими львицами. Дана Борисова в открытую заявила, что знакома с мужем Кравец давно.

«С Русланом я виделась после одного шоу. Он мне приглянулся, симпатичный. Завязалось общение. Да, у нас есть интимные отношения. У них с Аленой далеко не все в порядке, я поэтому вообще не чувствую себя виноватой», — ответила Борисова.

При этом Дана подчеркнула: в хорошую семью никогда бы не стала вмешиваться. И заявила, что она свободная женщина и выбирает сама, с кем ей строить отношения. Она считает нормальным высылать «сексуальные фоточки и видеоприветы», что, собственно, и делала в переписке с Русланом.

Кравец оказалась не так многословна, как ее соперница. Блондинка лишь подчеркнула, что уехала в свою квартиру, чтобы прийти в себя.

«Мы только с ним помирились, урегулировали ради дочери наши вопросы. И вдруг вот такое. Я вообще уехала от него сейчас. Так мерзко и отвратительно на душе, даже не передать», — вздохнула Кравец.

У двух телеведущих это уже не первый конфликт. Два года назад они тоже выясняли отношения. Кравец считает, что «Борисова неровно дышит много лет» к ней. Девушка проговорилась, что уже обратилась на телевидение, чтобы разобраться в ситуации, но называть программу не стала.