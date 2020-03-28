«Чувство страха»: дочь Заворотнюк вспомнила, как мама помогла ей после переезда в США

Наследница актрисы четыре года провела в Нью-Йорке. Она призналась, что первое время ей было непросто.

Анастасия Заворотнюк уже семь месяцев находится в больнице. Семья актрисы долгое время хранила молчание. Потом слухи о тяжелой болезни женщины подтвердились. 48-летняя звезда сериала «Моя прекрасная няня» под присмотром врачей борется с онкологией. После Нового года близкие артистки почти не появлялись на публике и перестали делиться информацией о ее состоянии. Но в марте старшая дочь Анастасии Анна Заворотнюк стала активно вести свой блог, рассказывая о своей жизни.

Девушка не скрывает, что тяжело переживает случившееся. По ее словам, она пытается найти точку опоры, поэтому вышла на связь. Добрые слова поклонников заставляют ее верить в чудо. К слову, она обмолвилась, что ее мама идет на поправку. Также наследницы актрисы призналась, что с ее годовалой сестрой Милой все хорошо. В январе муж Заворотнюк Петр Чернышев показал подросшую малышку во время ледового шоу.

В период пандемии коронавируса, когда большинство россиян находятся на карантине, Анна решила вспомнить, как переехала в США и училась там. Она призналась, что испытывала восторг, когда готовилась к поступлению в вуз Нью-Йорка. «Я получила высокий бал, за который при поступлении мне дали грант (огромную скидку на обучение, в размере 70%) и который я должна была подтверждать хорошими оценками в течении всего времени обучения», — поведала девушка.

«Мой первый день в университете закончился звонком маме, наполненный слезами и просьбой вернуться обратно. Моя мама, невероятно мудрая женщина, попросила меня потерпеть хотя бы несколько месяцев и если мне и дальше будет так же сложно, то конечно же я вернусь», — рассказала дочь Заворотнюк.

«Когда же я прибыла в Штаты и осознала, что я абсолютно одна и никого не знаю, меня охватило невероятное чувство страха и паники», — добавила Анна. Она не стала скрывать, что росла дома с родными и не знала о том, как существовать самостоятельно. Оказавшись в большом городе без друзей и родных, девушке стало страшно.

Она прислушалась к совету родительницы. В итоге спустя месяц у нее уже были новые друзья и знакомые. Анна привыкла к новому месту жительства, новому укладу. По ее словам, она позвонила маме и уже делилась восторгом от учебы и жизни в Нью-Йорке. Четыре года наследница актрисы провела в США. Только в прошлом году она вернулась в Россию, когда у ее мамы диагностировали болезнь.