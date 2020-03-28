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«Грустить мне не дают»: незнакомец преподнес Барановской букет белых роз

Презентом теле- и радиоведущая похвасталась в Instagram.

«Грустить мне не дают»: незнакомец преподнес Барановской букет белых роз
Юлия Барановская/Фото: https://www.instagram.com/p/B-AdZcxJMEf/

Незнакомец преподнес Юлии Барановской большой букет белых роз. Презентом ведущая поспешила похвастаться подписчикам через Instagram. Юля обнародовала видео, из которого становится понятно, что цветы, которые с трудом умещаются в руках, ей доставили на дом. В букет вошло не меньше ста роз. Кто именно таинственный даритель, многодетная мать не объяснила.

«Грустить мне не дают. Красиво!» — восторженно произнесла Барановская.

Букет роз для Барановской
Букет роз для Барановской. Фото: скриншот https://www.instagram.com/baranovskaya_tv/

Отметим, что после скандального расставания с Андреем Аршавиным Барановская предпочитает не афишировать свою личную жизнь. В интервью Лауре Джугелии Юлия рассказывала, что предъявляет к новым избранникам достаточно большие требования.

Однако мужчин они не смущают – Барановская достаточно часто ходит на свидания, иногда не забывая приводить с собой детей. Ведущая уверена: мужчина должен заранее узнавать о том, что она является многодетной матерью, и определять, удастся ли им найти общий язык.

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