«Грустить мне не дают»: незнакомец преподнес Барановской букет белых роз

Незнакомец преподнес Юлии Барановской большой букет белых роз. Презентом ведущая поспешила похвастаться подписчикам через Instagram. Юля обнародовала видео, из которого становится понятно, что цветы, которые с трудом умещаются в руках, ей доставили на дом. В букет вошло не меньше ста роз. Кто именно таинственный даритель, многодетная мать не объяснила.

«Грустить мне не дают. Красиво!» — восторженно произнесла Барановская.

Отметим, что после скандального расставания с Андреем Аршавиным Барановская предпочитает не афишировать свою личную жизнь. В интервью Лауре Джугелии Юлия рассказывала, что предъявляет к новым избранникам достаточно большие требования.

Однако мужчин они не смущают – Барановская достаточно часто ходит на свидания, иногда не забывая приводить с собой детей. Ведущая уверена: мужчина должен заранее узнавать о том, что она является многодетной матерью, и определять, удастся ли им найти общий язык.