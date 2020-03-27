«Лавочка закрылась»: Бородина откровенно поведала о вредной привычке

Избавиться от нее телеведущая не могла с 17 лет.

Телеведущая Ксения Бородина откровенно рассказала подписчикам о вредной привычке. Выяснилось, что знаменитость, активно поддерживающая физическую форму, с 17 лет не могла избавиться от сигарет. Бородина отметила, что никогда не злоупотребляла табачными изделиями – одной пачки с сигаретами ей хватало примерно на пять дней, максимум на неделю.

Позже, когда многие сменили обычные сигареты на электронные, на них перешла и Бородина. Этот вид зависимости, однако, у Ксюши не прижился.

«Сейчас у меня вообще нет такого, чтобы я курила. Лавочка эта для меня закрылась давно. Пробовала и электронные сигареты, но позже бросила окончательно. И рада, что не поправилась после этого», — отметила она.

Сейчас Бородина, когда встречает курящих коллег, предпочитает держаться от них на расстоянии, но замечаний не делает. Ксюша уверена: зависимость — личное дело каждого. Достаточно лишь знать, что практически любая из них наносит значительный вред здоровью.