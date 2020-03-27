«Резко втащил меня внутрь»: сын Тарзана и Королевой едва не стал жертвой преступников

Архип Глушко до сих пор с содроганием вспоминает свое появление на улице.

17-летний сын Сергея Глушко и Наташи Королевой едва не стал жертвой преступников. Страшной историей из поездки в Японию Архип поделился с подписчиками на личной странице в Instagram. Юноша припомнил, что не так давно временно проживал в Токио. В один из дней он по обыкновению отправился в языковую школу. Маршрут молодой человек всегда выбирал один и тот же, поэтому никакого подвоха он не ждал. В какой-то момент юношу схватили сильные руки, высунувшиеся из открытой двери одного из заброшенных домов.

«Я дошел до открытой двери и увидел японца, лет 30–40, который сразу начал мне что-то говорить на английском. Он резко встал и втащил меня внутрь. Я успел схватиться за дверной проем и удержаться. Сразу после этого, внутри открылась еще одна дверь: вышла женщина в возрасте, на которой были только трусы», — припомнил Глушко.

Архип припомнил, что испугался так сильно, что практически не мог сдвинуться с места. Незнакомец понял, что юноша не побежит, поэтому отпустил его и стал показывать какую-то книгу. Позже выяснилось, что неизвестные заманили молодого человека в местный бордель.

«Позже я узнал от своих друзей, что если в таком мутном месте японец говорит на английском и пытается тебя заманить, есть крайне большая вероятность того, что он член японской мафии», — поведал Архип.