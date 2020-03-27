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«Мы вместе»: жена Лещенко впервые высказалась после госпитализации артиста

И у народного артиста, и у его супруги медики подозревают коронавирус.

«Мы вместе»: жена Лещенко впервые высказалась после госпитализации артиста
Ирина и Лев Лещенко/Фото: https://www.instagram.com/p/B1_BiQHomib/

Супруга народного артиста Ирина Лещенко впервые высказалась по ситуации с госпитализацией супруга. Напомним, во вторник, 24 марта, стало известно, что Лев Лещенко почувствовал себя плохо и поспешил обратиться ко врачам. Медики провели всенародному любимцу тест на коронавирус, который показал положительный результат. Госпитализировать пришлось и саму Ирину – с ней Лещенко контактировал в последнее время наиболее активно.

Достоверной информации о состоянии Льва Валерьяновича все эти дни было не очень много: так, друг Лещенко, Владимир Винокур, рассказывал, что в целом певец чувствует себя хорошо, но временно был переведен в реанимацию для проведения необходимых процедур. В пятницу, 27 марта, на связь впервые вышла и сама Ирина Лещенко. Игорь Крутой, с которым связалась женщина, получил СМС, в котором говорилось, что состояние народного артиста стабилизировалось, его вернули в обычную палату.

«Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе», — передает ее слова «Московский комсомолец».

Ранее в СМИ также высказывались предположения, что недавно вернувшийся из гастролей по Америке Лещенко мог заразить друзей по шоу-бизнесу. Пока факт ухудшившегося самочувствия подтвердился только у Игоря Николаева. Однако доподлинно неизвестно, идет ли речь о коронавирусе или другом, схожем по симптоматике заболевании.

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