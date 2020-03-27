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«Ничего не поменялось»: сын Газманова опубликовал провокационное фото 10-летней давности

Смелый снимок певца и неизвестной девушки граничит с развратом.

«Ничего не поменялось»: сын Газманова опубликовал провокационное фото 10-летней давности
Родион Газманов решил выложить смелый снимок. Фото: Global Look Press

38-летний певец Родион Газманов опубликовал в Instagram архивное фото 10-летней давности. На нем артист стоит с мокрыми волосами, а у его ног сидит полуголая девушка в недвусмысленной позе, намекающей на интимные ласки.

«Мне 29, в голове ветер, энергии море, и мне абсолютно по барабану мнение окружающих, — подписал снимок сын Олега Газманова. — В принципе, ничего не поменялось».

Неоднозначный снимок спровоцировал множество возмущенных или ехидный комментариев от подписчиков артиста, причем Родион активно на них отвечал. Некоторые старались напрямую оскорбить мужчину, но он реагировал в ответ с иронией.

Женскую аудиторию больше интересовало, почему певец до сих пор не женится, ведь многие девушки обращают на него внимание. Но на этот вопрос Газманов-младший ничего не ответил. В принципе, своими поверхностными комментариями артист подтвердил, что мнение окружающих его не заботит.

А что вы подумали, взглянув на эту фотографию?

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