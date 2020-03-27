«Мужского плеча рядом нет»: Порошину бросил отец ее пятого ребенка

Отец пятого ребенка бросил 46-летнюю Марию Порошину. Напомним, актриса родила сына Андрея 11 января 2019 года. Мальчик стал первым для многодетной знаменитости – до этого она воспитывала четырех дочерей от Гоши Куценко и Ильи Древнова. Тогда поклонники Порошиной страстно хотели узнать, кто именно стал отцом наследника. Многие были убеждены – сын родился у Порошиной от Древнова, ведь именно с ним она развелась незадолго до рождения мальчика. Актер же сей факт опроверг во время посещения передачи на ТВ.

Сама Мария о новом мужчине говорить также не спешила. Молчали и родственники. Известно было лишь то, что возлюбленный Порошиной – иностранец. Сейчас, судя по всему, мальчика актриса воспитывает одна. «Комсомольской правде» приятельница многодетной матери рассказала, что мужчина давно не появляется рядом со знаменитостью, контролировать семейные дела актрисе приходится самой. В критических ситуациях помощь оказывает Гоша Куценко.

«Поддержки и мужского плеча рядом нет. Но Мария идеальная мать: у нее под контролем графики и расписания всех детей! Конечно, жаль, что Маша не вышла замуж, не может пожить беззаботно. Но она очень счастливая мама», — отметила спикер.

Сама Порошина комментариев по поводу личной жизни не дает. Сейчас Мария активно посвящает себя работе: в скором времени она появится в пятом сезоне шоу «Танцы». Намерена вернуться она и на сцену театра. Правда, всерьез думать об этом можно будет уже после пандемии коронавируса.