«Не знаю, что со всем этим делать»: Самойлова уложила сына спать на кухонном столе

Супруга Джигана, модель Оксана Самойлова удивила подписчиков странным поступком. Многодетная мать без видимой на то причины уложила маленького сына Давида спать на обеденном столе. Видео со спящим в маленькой люльке мальчиком Оксана обнародовала на личной странице в Instagram.

Свой поступок Оксана толком не объяснила. Она рассказала, что у каждого из ее детей в свое время была возможность ночевать на кухне.

«Все дети у нас переживают период, когда они живут на кухне. Вот в таких вот разного лежанках. Давидик не исключение, он тоже ночует на кухне», — посмеялась она.

Уже в следующем кадре Самойлова похвасталась шикарной кроваткой для сына. Спальное место мальчика представляет собой карету с резными львами. Почему мальчик не спит в ней, модель не объяснила. Пожаловалась Оксана и на тяжелое моральное состояние. Модель рассказала, что в ситуации с карантином и при семейных сложностях ее спасает только спорт.

«Занимаюсь спортом. Помимо карантина и изоляции у меня такая ситуация непонятная и неприятная. Я просто не знаю, что с этим делать. Сейчас мне остается только тренироваться, потому что это то, что меня успокаивает», — поделилась она.